BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 159,51 puan yükselerek 10.798,09 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 10.751,99, en yüksek 10.880,04 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle tamamladı. Altın fiyatları da artış gösterdi.

01.08.2024 18:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 159,51 puan yükselerek 10.798,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 113,41 puan ve yüzde 1,07 artışla 10.751,99 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.751,99, en yüksek 10.880,04 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle 10.798,09 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,38, sanayi endeksi yüzde 1,08, hizmetler endeksi yüzde 1,33 ve mali endeks yüzde 2,31 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 171,97 puan ve yüzde 1,48 kazançla 11.778,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 83'ü prim yaptı,16'sı geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Sasa Polyester ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 447 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 447 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,9 artarak 2 milyon 623 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,0551 lira, satışta 33,1875 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,0603 lira, satışta 33,1928 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2770 ve dolar/yen paritesi de 150,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 azalışla 80,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika

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