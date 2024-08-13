BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 92,05 puan artarak 9.920,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 13,62 puan ve yüzde 0,14 artarak 9.842,18 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.708,34, en yüksek 9.920,61 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 artışla 9.920,61 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,59, mali endeks yüzde 1,19, hizmetler endeksi yüzde 0,34 ve teknoloji endeksi yüzde 1,79 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 112,24 puan ve yüzde 1,05 kazançla 10.822,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 62'si prim yaptı, 38'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Pegasus Hava Taşımacılığı ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 468 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 468 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 3,2 artarak 2 milyon 693 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,75'ten, bileşik getirisi de yüzde 42,50'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,4694 lira, satışta 33,6035 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,4609 lira, satışta 33,5950 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,2830 ve dolar/yen paritesi de 147,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 azalışla 80,6 dolardan işlem görüyor.