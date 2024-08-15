BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi,152,04 puan artarak 9.982,98 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 9.763,26 puanı, en yüksek 9.982,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,55 artışla 9.982,98 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2 bin 454 dolar olarak belirlendi.

15.08.2024 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi,152,04 puan artarak 9.982,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 43,49 puan ve yüzde 0,44 artışla 9.874,42 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.763,26 puanı, en yüksek 9.982,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,55 artışla 9.982,98 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,71, mali endeks yüzde 2,32, hizmetler endeksi yüzde 0,66 ve teknoloji endeksi yüzde 1,51 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 176,46 puan ve yüzde 1,65 kazançla 10.874,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 11'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 454 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 454 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,6 artarak 2 milyon 685 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,67'den, bileşik getirisi de yüzde 42,41'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,5510 lira, satışta 33,6855 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,4611 lira, satışta 33,5952 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0990, sterlin/dolar paritesi 1,2860 ve dolar/yen paritesi 148,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,5 artışla 80,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika

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