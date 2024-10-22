BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 184,21 puan artarak 8.838,60 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 23,36 puan ve yüzde 0,27 artışla 8.677,15 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.676,76 puanı, en yüksek 8.913,54 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,13 artışla 8.838,60 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,22, hizmetler endeksi yüzde 2,33, sanayi endeksi yüzde 1,45 ve teknoloji endeksi yüzde 1,57 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 210,53 puan ve yüzde 2,20 kazançla 9.794,35 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 89'u prim yaptı, 10'u geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Ereğli Demir Çelik ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 742 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 742 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 azalarak 3 milyon 100 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1582 lira, satışta 34,2950 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,1549 lira, satışta 34,2917 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,32980 ve dolar/yen paritesi 151,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,4 artışla 75,5 dolardan işlem görüyor.