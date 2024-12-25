BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapatıldı

BIST 100 endeksi, günü 9.916,22 puanla tamamlayarak 243,46 puan arttı. Hisselerin çoğu prim yaptı.

25.12.2024 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 243,46 puan artarak 9.916,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 173,63 puan ve yüzde 1,80 artışla 9.846,39 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.832,73 puanı, en yüksek 9.934,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,52 artışla 9.916,22 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,53, hizmetler endeksi yüzde 1,70, sanayi endeksi yüzde 1,18 ve teknoloji endeksi yüzde 1,34 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 331,92 puan ve yüzde 3,15 kazançla 10.881,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 83'ü prim yaptı, 15'i geriledi. Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ile Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 3 milyon bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,47, bileşik getirisi de yüzde 42,17 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,1916 lira, satışta 35,3326 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,1567 lira, satışta 35,2976 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0430, sterlin/dolar paritesi 1,2540 ve dolar/yen paritesi 155,70 düzeyinde seyrediyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapatıldı - Son Dakika

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