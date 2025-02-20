BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 48,83 puan artışla 9.807,50 puandan kapandı.

20.02.2025 19:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 48,83 puan artarak 9.807,50 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 0,88 puan ve yüzde 0,01 artışla 9.764,55 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.754,32 puanı, en yüksek 9.853,00 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 9.807,50 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,41, teknoloji endeksi yüzde 0,73 ve sanayi endeksi yüzde 0,63 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 46,28 puan ve yüzde 0,43 kazançla 10.909,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 24'ü geriledi. Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 935 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 2 bin 935 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 3 milyon 534 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,16, bileşik getirisi de yüzde 39,43 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,2218 lira, satışta 36,3670 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,2014 lira, satışta 36,3464 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0470, sterlin/dolar paritesi 1,2340 ve dolar/yen paritesi 149,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 artışla 76,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapatıldı - Son Dakika

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