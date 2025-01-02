BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişte

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %0,38 artışla 9.867,96 puana çıktı, sektörlerdeki dalgalanma sürüyor.

02.01.2025 13:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 değer kazanarak 9.867.96 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,40 puan ve yüzde 0,38 artışla 9.867.96 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 47,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,53, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,2 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,4 ile gıda oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizliklerle yılın ilk işlem gününde negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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