BIST 100 Endeksi Yükselişte

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kazanarak 9.925,54 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,78 puan ve yüzde 0,35 artışla 9.925,54 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 37,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,86 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,06 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarından alınan temkinli yaklaşım sinyalleri ve faiz indirimlerinin daha geniş bir zamana yayılabileceğine yönelik tahminlerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.850 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.