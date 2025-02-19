BIST 100 Endeksi Yükselişte

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kazanarak 9.928,68 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,79 puan ve yüzde 0,12 artışla 9.928,68 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 52,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi de yüzde 0,19 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,26 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,31 ile gayrimenkul oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri genişletmeye yönelik söylemlerinin, ticaret savaşlarını derinleştirebileceği endişelerini artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de FOMC toplantı tutanakları, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.850 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu vurguladı.