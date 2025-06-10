BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 değer kazanarak 9.611,79 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 125,23 puan ve yüzde 1,32 artışla 9.611,79 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 48,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 4,17, holding endeksi yüzde 1,69 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,25 spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,75 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, bugün hazine nakit dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.