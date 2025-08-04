BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişte

04.08.2025 13:27
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BIST 100 endeksi, ilk yarıda %1,12 artışla 10.867,24 puana ulaştı, işlem hacmi 61,4 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,12 değer kazanarak 10.867,24 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 120,26 puan ve yüzde 1,12 artışla 10.867,24 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 61,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,33, holding endeksi yüzde 1,05 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 3,95 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen yüzde 1,67 ile sigorta oldu.

BIST 100 endeksi, beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verilerinin ardından genele yayılan alımların etkisiyle günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,73 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,52, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,19 olarak kayıtlara geçti.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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