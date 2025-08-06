BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 51,05 puan artarak 10.901,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 26,48 puan ve yüzde 0,24 artışla 10.876,44 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.800,60 puanı, en yüksek 10.926,27 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kazanarak 10.901,01 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 84,59 puan ve yüzde 0,70 değer kazanarak 12.083,61 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,51 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 1,19, sanayi endeksi yüzde 0,52 ve mali endeks yüzde 0,06 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 51'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Pegasus Hava Taşımacılığı, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 376,1 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 376,1 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,95 azalışla 4 milyon 350 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,34, bileşik getirisi yüzde 39,64 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,5648, satışta 40,7273 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,5741, satışta 40,7367 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1639, sterlin/dolar paritesi 1,3343 ve dolar/yen paritesi 147,362 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 68,1 dolardan işlem görüyor.