BIST 100 Endeksi Yüzde 1,75 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yüzde 1,75 Arttı

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksiyle günü 10.257,39 puanda tamamladı, işlem hacmi 120,1 milyar lira.

09.12.2024 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kazanarak 10.257,39 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 176,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 120,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,65, holding endeksi yüzde 1,95 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,19 ile taş toprak, en çok kaybettiren yüzde 2,80 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin artmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Öte yandan, Suriye'de 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmasıyla 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş sonucunda, 61 yıllık Arap Sosyalist Baas Partisi ve rejimin son varisi Beşşar Esed'in iktidarı yıkılırken, jeopolitik gelişmelerin piyasalara yansımaları yakından takip ediliyor.

Bu arada, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 243 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Ayrıca, TCMB toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.350 ve 10.450 puanın direnç, 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 1,75 Arttı - Son Dakika

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