BIST 100 Gün Sonunda Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Gün Sonunda Düştü

BIST 100 endeksi yüzde 0,37 kayıpla 9.877,59 puandan kapandı. İşlem hacmi 89,3 milyar lira.

14.02.2025 19:48
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybederek 9.877,59 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 89,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 değer kazandı, holding endeksi ise yüzde 0,33 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,85 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 2,28 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin kararlarına müzakere yolunu kapatmamasının oluşturduğu iyimserlikle pozitif seyir izleniyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, ABD'de perakende satışlar, ocakta yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde azaldı. Açıklanan verinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,48 seviyesine gerilerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 58'e çıktı.

Analistler, haftaya yurt içinde tüketici güven endeksi, bütçe dengesi, işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayisi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Japonya'da büyüme ve enflasyon, İngiltere'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Gün Sonunda Düştü - Son Dakika

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