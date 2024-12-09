BIST 100 Günü Artışla Kapattı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Günü Artışla Kapattı

BIST 100 endeksi, yüzde 1,75 artarak 10.257,39 puandan kapanırken, birçok hisse prim yaptı.

09.12.2024 19:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 176,39 puan artarak 10.257,39 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 93,96 puan ve yüzde 0,93 artışla 10.174,96 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.149,91 puanı, en yüksek 10.262,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 artışla 10.257,39 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 2,77, teknoloji endeksi yüzde 0,41 ve hizmetler endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 186,51 puan ve yüzde 1,68 kazançla 11.275,53 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 79'u prim yaptı, 18'i geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 675 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 675 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 3 milyon 30 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,29, bileşik getirisi de yüzde 41,95 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,7255 lira, satışta 34,8647 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,6764 lira, satışta 34,8154 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2780 ve dolar/yen paritesi 151,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,1 artışla 72,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günü Artışla Kapattı - Son Dakika

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