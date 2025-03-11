BIST 100 Günü Artışla Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Günü Artışla Tamamladı

BIST 100 endeksi yüzde 0,15 artışla 10.438,33 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 2,21 düştü.

11.03.2025 19:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazanarak 10.438,33 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 16,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 130,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,21 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,36 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,28 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin tarifeleriyle birlikte ticarette artan gerilim ve ekonomik verilerden alınan sinyallerin resesyon endişelerini güçlendirmesi nedeniyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Japonya'da Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 3 milyar 238 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 22 milyar 190 milyon dolar seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günü Artışla Tamamladı - Son Dakika

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