BIST 100 Günü Düşüşle Kapattı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Günü Düşüşle Kapattı

BIST 100 endeksi, 201,08 puan azalarak 9.031,82 puandan kapandı; mali ve sanayi endeksleri kayıp yaşadı.

20.11.2024 19:48
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 201,08 puan azalarak 9.031,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 39,85 puan ve yüzde 0,43 yükselişle 9.272,75 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.023,38 puanı, en yüksek 9.307,69 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,18 azalışla 9.031,82 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,73, sanayi endeksi yüzde 2,20, hizmetler endeksi yüzde 2,08 ve teknoloji endeksi yüzde 2,50 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 235,64 puan ve yüzde 2,32 kayıpla 9.928,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 10'u prim yaptı, 89'u geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Pegasus Hava Taşımacılığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 647 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 647 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 80 bin 100 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,24, bileşik getirisi de yüzde 43,10 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,4131 lira, satışta 34,5510 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,4920 lira, satışta 34,6303 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 155,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 azalışla 73,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günü Düşüşle Kapattı - Son Dakika

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