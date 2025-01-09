BIST 100 Günü Yükselişle Kapattı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Günü Yükselişle Kapattı

BIST 100 endeksi %1,11 artışla 10.000,72 puana ulaştı; bankacılık sektörü öne çıktı.

09.01.2025 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kazanarak 10.000,72 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 109,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 95,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,98, holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,01 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarından alınan temkinli yaklaşım sinyalleri ve faiz indirimlerinin daha geniş zamana yayılabileceğine yönelik tahminlerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporunun piyasaların odağında yer alacağını belirtti.

Yarın ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisinin Fed'in bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini ve piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günü Yükselişle Kapattı - Son Dakika

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