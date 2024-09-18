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Ekonomi

BIST 100 Yükselişte

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,49 artışla 9.805,83 puana yükseldi.

18.09.2024 13:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kazanarak 9.805,83 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 47,69 puan artışla 9.805,83 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 27,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,52, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,60 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve para politikası kararları öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, 25 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, söz konusu belirsizlikler nedeniyle para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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