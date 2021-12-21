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BIST-50 endeksindeki paylarda, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de uygulanacak - Son Dakika

BIST-50 endeksindeki paylarda, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de uygulanacak

21.12.2021 08:44
BIST-50 endeksindeki paylarda, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de uygulanacak

Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.

Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST-50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

Söz konusu paylara yönelik dün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BIST-50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de uygulanacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: BIST-50 endeksindeki paylarda, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de uygulanacak - Son Dakika
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