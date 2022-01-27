Üye Girişi
BIST 50 endeksindeki paylarda, bugün de açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanacak - Son Dakika

BIST 50 endeksindeki paylarda, bugün de açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanacak

27.01.2022 08:37
BIST 50 endeksindeki paylarda, bugün de açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanacak

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, önceki iki gün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de uygulanacağını duyurdu.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, önceki iki gün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de uygulanacağını duyurdu.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

Söz konusu paylara yönelik 25-26 Ocak'ta getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da uygulanmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

YORUMLAR
500

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BIST 50 endeksindeki paylarda, bugün de açığa satışta 'yukarı adım kuralı' uygulanacak - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
08:39 Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!
08:37 İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!
08:31 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın fiyatları
08:20 İstanbul'un dört bir yanından kazma kürek manzaraları! Araçlarını kurtarmak için kazma küreğe sarıldılar!
08:16 Güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:03 Erdoğan, "suikastın faili yakalandı" demişti! Hablemitoğlu ailesi: Haberimiz yok!
07:45 Isınmak için yaktığı ateş sonunu getirdi
07:41 Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? İşte Ece Erken'in hayatını kaybeden eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun biyografisi
07:40 Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olay yeri görüntüleri ortaya çıktı
07:31 Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 08:43:19. #1.13#
SON DAKİKA: BIST 50 endeksindeki paylarda, bugün de açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement