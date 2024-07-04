Bitcoin Fiyatı, Mt. Gox Varlıklarının Dağıtılmasıyla Düşüşe Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Bitcoin Fiyatı, Mt. Gox Varlıklarının Dağıtılmasıyla Düşüşe Geçti

Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıklarının sahiplerine dağıtılmasının başlamasıyla birlikte Bitcoin'in fiyatı düşüş eğilimine girdi. Coinmarketcap'in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,3 azalarak 2 trilyon 160 milyar dolara düştü. Analistler, bu düşüşün Mt. Gox varlıklarının dağıtım sürecinin başlamasıyla ilişkili olduğunu belirtiyor. Ayrıca, ABD'deki başkanlık seçimlerine yönelik belirsizliklerin de kripto varlıklarda satış baskısı yarattığı ifade ediliyor. Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yaklaşık yüzde 4 düşerek 58 bin 510 dolara geriledi, Ethereum ise yüzde 5 değer kaybederek 3 bin 186 dolara indi.

04.07.2024 10:57
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Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtmasıyla başlayan belirsizliklerin ardından başlayan düşüş eğilimine devam ederek 59 bin doların altına geriledi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,3 azalarak 2 trilyon 160 milyar dolara düştü.

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki düşüşün, Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtmasına yönelik sürecin başlaması nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

Artık faaliyet göstermeyen Mt. Gox borsasının yaklaşık 10 milyar dolar değerindeki kripto varlıkları bu ay kademeli bir şekilde sahiplerine dağıtması beklenirken, bu varlıkların bir kısmının satılacağı öngörülüyor.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimlerine yönelik belirsizliklerin de kripto varlıklarda satış baskısı yarattığını belirtiyor.

Saat 10.30 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 4'e yakın düşüş yaşayan Bitcoin, 58 bin 510 dolar seviyesine geriledi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5 değer kaybederek 3 bin 186 dolar seviyesine indi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bitcoin Fiyatı, Mt. Gox Varlıklarının Dağıtılmasıyla Düşüşe Geçti - Son Dakika

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