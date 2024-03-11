Bitcoin\'de tarihi rekor

Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin sürmesi, Bitcoin'de yeni rekoru getirdi. Son 24 saatte yüzde 2,3 değer artışı kaydederek 71 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, kripto para piyasasının değerinde de yükselişi beraberinde getirdi.
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 0,7 artarak 2 trilyon 650 milyar doları aştı. Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.
Kasım 2021'de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, bugün TSİ 10.30 itibarıyla 71 bin 50 dolardan işlem görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.
Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.
Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 0,9 değer kazanarak 3 bin 986 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde kimyasal ilaç kullanımını azaltmak ve ihracatta yaşanan kalıntı sorununa çözüm üretilmesi amacıyla, biyolojik ve biyoteknik mücadele için faydalı böcek üreterek üreticiye destek oluyor.
Migros, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir binanın cephesinde gerçekleştirdiği projeksiyon gösterisiyle dikkatleri üzerine çekti. Migros Uygulaması Apartmanı adı verilen bu etkinlikte, binanın dış cephesine yansıtılan projeksiyonlarla Migros'un çeşitli dijital hizmetleri vurgulandı. Sokaktan geçenler, bu etkileyici görsel şölenle Migros'un dijital dünyasına adeta bir pencere açtı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, 'Çocuklarla İnsan Hakları Eğitimi için Kapsayıcı Öğrenme Materyalleri Projesi'ni tanıttı. Proje kapsamında çocuk haklarına dair animasyon filmler, kutu oyunu ve rehberler hazırlandı. Etkinlikte Hollanda İstanbul Başkonsolosu, üniversite yetkilileri, proje paydaşları, akademisyenler, çocuklar ve aileleri yer aldı.
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan İslahiye ve Nurdağı ilçelerine Ramazan yardımlarının yapılması çağrısında bulundu. Yıldırım, üyelerine seslenerek Ramazan bereketini depremzede vatandaşlarla paylaşmalarını istedi.
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Türkiye'de başarıyla uygulanan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında zorunlu olacak Depozito Yönetim Sistemi'nde (DYS) altyapı tamamlandı.
İslam aleminin büyük coşkuyla beklediği Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Devrekli vatandaşlar tarafından iftar sofralarında tüketilen Ramazan pidesi satışa sunuldu. Fırın işletmecisi Mehmet Erdem, maliyetlerin geçen yıla göre arttığını belirterek, pide gramajını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu yıl ilçede 340 gram sade pide 20 liradan satılırken, yumurtalı pide ise 25 liradan satışa sunulacak.
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