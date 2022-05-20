Bitlis'te mandacılık devlet desteğiyle gelişiyor - Son Dakika
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Bitlis'te mandacılık devlet desteğiyle gelişiyor

20.05.2022 09:20

Bitlis'te mandacılık devlet desteğiyle gelişiyor Bitlis Manda Yetiştiriciliği Birliği tarafından Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle onaylanan projeler üreticinin yüzünü güldürüyor.

Bitlis'te mandacılık devlet desteğiyle gelişiyor

BİTLİS - Bitlis Manda Yetiştiriciliği Birliği tarafından Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle onaylanan projeler üreticinin yüzünü güldürüyor.

Güroymak ilçesinde bulunan köylerde devlet desteğiyle verilen hibe, üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bitlis Manda Yetiştiriciliği Birlik Başkanı İsmet Çalışır, onaylanan projeler çerçevesinde devlet desteğiyle verilen yüzde 40 hibe ile Güroymak ilçesinde bulunan 11 bin manda sayısını 20 bine ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Tarım ve hayvancılık sektörünü, potansiyelini, uygulanmış ve uygulaması devam eden projeler hakkında bilgi veren Çalışır, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına sunulan projenin onaylanması ile süt ürünleri üretim fabrikasının açılması için girişimde bulunduklarını ve bu fabrika ile amacın Bitlis'te bulunan manda ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına göndermek olduğunu belirtti.

"Bitlis'in has manda yoğurdu ve markası olsun"

Projelerin onaylandığını ve bunlar için girişimde bulunduklarını dile getiren Birlik Başkanı İsmet Çalışır, "Bitlis Damızlık Manda Birliği olarak şu an 11 bin damız var. Bakanlığa proje sunduk ve onaylandı. Hedefimiz 11 bin mandayı 20 bine çıkarmaktır. Ayrıca DAKA'ya proje sunduk ve projemiz onaylandı. Valiliğimiz ve kaymakamlığımızın desteğiyle şu an süt fabrikamızın kurulması için girişimde bulunduk. Amacımız, mandanın tüm ürünlerini Türkiye'nin 81 iline göndermek. Bitlis'in has manda yoğurdu ve has bir markası olsun. Elimizden ne geliyorsa birlik olarak çiftçilerimizin yanındayız" diye konuştu.

"Mandacılık gelişecek çiftçi ve köylü kazanacak"

Devlet tarafından verilen destekle çiftçiyi modern hayvancılık yapmaya teşvik ettiklerini söyleyen Çalışır, "Devletimizin çiftçimize sunduğu destekle modern hayvancılık yapmayı amaçlıyoruz. Tüm ürünleri 81 ile pazarlama imkanı bulmaktır. Modern bir satış şekli göstermek için birlik olarak ek bir hizmet gösteriyoruz. Mandaların nesli çoğalsın diye elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Mandacılık gelişecek, çiftçi ve köylü kazanacak. Bizler de onlara hayırlı olsun diyerek elimizden gelen tüm imkanlarımızı çiftçilerimiz için kullanıp yanlarındayız" dedi.

Bitlis'te mandacılık devlet desteğiyle gelişiyor
Bitlis'te mandacılık devlet desteğiyle gelişiyor
Bitlis'te mandacılık devlet desteğiyle gelişiyor
Bitlis'te mandacılık devlet desteğiyle gelişiyor
Bitlis'te mandacılık devlet desteğiyle gelişiyor
Bitlis'te mandacılık devlet desteğiyle gelişiyor
Bitlis'te mandacılık devlet desteğiyle gelişiyor
Bitlis'te mandacılık devlet desteğiyle gelişiyor
Bitlis'te mandacılık devlet desteğiyle gelişiyor

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Kaynak: İHA

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