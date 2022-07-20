Bodrum'a demir atan 2 dev yolcu gemisi, beraberinde 2 bin 804 turist getirdi - Son Dakika
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Bodrum'a demir atan 2 dev yolcu gemisi, beraberinde 2 bin 804 turist getirdi

20.07.2022 13:51

Bodrum'a demir atan 2 dev yolcu gemisi, beraberinde 2 bin 804 turist getirdi Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 2 dev yolcu gemisi, 2 bin 804 turist getirdi.

Bodrum'a demir atan 2 dev yolcu gemisi, beraberinde 2 bin 804 turist getirdi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 2 dev yolcu gemisi, 2 bin 804 turist getirdi.

Bodrum'da kruvaziyer turizmi hareketliliği sürüyor. Marshall Adaları bayraklı 238 metre boyundaki Riviera isimli dev yolcu gemisi, sabah saatlerinde Bodrum'a geldi. Kuşadası Limanı'ndan gelen gemide ağırlıklı ABD uyruklu olmak üzere toplam 493 yolcu ve 772 mürettebat bulunuyor. Riviera, akşam saatlerinde Antalya Limanı'na hareket edecek.

İlçeye gelen diğer gemi ise 275 metre boyundaki Malta bayraklı Mein Schiff 5 isimli gemi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndan Bodrum'a gelen gemide ağırlıklı Alman olmak üzere toplam 2 bin 311 yolcu ve 889 mürettebat bulunuyor. Dev gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Limanı'na hareket edecek.

Sabah saatlerinde gelen 2 gemideki yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezine gitti. Bodrum sokaklarında yürüyüş ve alışveriş yapan yolculardan bazıları denize girerek serinledi. Kimi yolcular tekne turuna çıkıp Bodrum koylarının tadını çıkarırken kimileri de ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'a demir atan 2 dev yolcu gemisi, beraberinde 2 bin 804 turist getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'a demir atan 2 dev yolcu gemisi, beraberinde 2 bin 804 turist getirdi - Son Dakika
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