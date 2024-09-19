BoE, Faiz Oranını Sabit Tuttu - Son Dakika
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Ekonomi

BoE, Faiz Oranını Sabit Tuttu

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini %5'te sabit tutma kararı aldı.

19.09.2024 15:17
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İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini, beklentiler dahilinde yüzde 5'te sabit bıraktı.

İngiltere Merkez Bankasından (BoE) yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında üyelerin 8'inin politika faizini yüzde 5'te sabit tutma, birinin ise 25 baz puan düşürme yönünde oy kullandığı belirtildi.

Açıklamada, PPK'nin, para politikasını, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmak ve aynı zamanda sürdürülebilir büyümeyi sağlamak üzere belirlediği aktarıldı.

PPK'nin orta vadeli ve geleceğe dönük bir yaklaşımla karar aldığı kaydedilen açıklamada, "Para politikası kararları, enflasyonu yüzde 2 hedefine zamanında ve kalıcı bir şekilde geri döndürmek için kalıcı enflasyonist baskıları sistemden çıkarma ihtiyacı tarafından yönlendirilmiştir. Politika, enflasyon beklentilerinin iyi bir şekilde çıpalanmasını sağlamak üzere hareket etmektedir. Ağustos Para Politikası Raporu'nda da belirtildiği üzere, PPK'nin müzakereleri, farklı olasılıkların ve farklı risklerin söz konusu olabileceği bir dizi durumun değerlendirilmesiyle desteklenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, küresel şokların enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturabileceği vurgulanarak, ağustosta yüzde 2,2 ölçülen yıllık enflasyonun yıl sonuna doğru yüzde 2,5 seviyesini görebileceği ve hizmet sektörü enflasyonunun yüzde 5,6 ile yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

PPK'nin enflasyona yönelik riskleri yakından izlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ekonomiye yönelik önemli gelişmelerin olmaması halinde, politika kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik kademeli bir yaklaşım uygun olmaya devam etmektedir. Enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefe sürdürülebilir bir şekilde dönmesine yönelik riskler daha da azalana kadar para politikasının yeterince uzun bir süre kısıtlayıcı kalmaya devam etmesi gerekecektir. PPK, enflasyonun sürekliliğine ilişkin riskleri yakından izlemeye devam edecek ve her toplantıda para politikasının kısıtlayıcılığının uygun derecesine karar verecektir."

BoE Başkanı Andrew Bailey, kararın ardından yaptığı değerlendirmede, ağustosta politika faizini düşürdüklerinden beri enflasyonist baskıların azalmaya devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ekonomi genel olarak beklediğimiz gibi ilerliyor. Bu durum devam ederse politika faizini zaman içinde kademeli olarak düşürebiliriz. Ancak enflasyonun düşük kalması hayati önem taşıyor, bu nedenle politika faizinde çok hızlı ya da çok fazla kesinti yapmamaya dikkat etmeliyiz."

Kaynak: AA

İngiltere Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BoE, Faiz Oranını Sabit Tuttu - Son Dakika

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