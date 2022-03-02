Bonding yöntemiyle tek seansta estetik gülüş imkanı - Son Dakika
Üye Girişi

Bonding yöntemiyle tek seansta estetik gülüş imkanı

02.03.2022 10:56
Bonding yöntemiyle tek seansta estetik gülüş imkanı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Bölümü'nden Diş Hekimi Sevgi Alagöz, bonding işlemi sayesinde sağlıklı dişlerle daha estetik bir gülüşe sahip olunabileceğini belirterek, "Dişlerinin renginden, şeklinden, boyundan ve duruşundan memnun olmayan kişilere yapılan...

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Bölümü'nden Diş Hekimi Sevgi Alagöz, bonding işlemi sayesinde sağlıklı dişlerle daha estetik bir gülüşe sahip olunabileceğini belirterek, "Dişlerinin renginden, şeklinden, boyundan ve duruşundan memnun olmayan kişilere yapılan bonding işlemi, dişlerde hiç aşındırma yapmadan uygulanabiliyor. Bu işlem sonrasında iyi bir bakım ve düzenli yıllık kontroller ile uzun ömürlü sonuçlar alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alagöz, koruyucu diş hekimliği uygulamalarından bonding işleminin avantajları ve özelliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bonding işlemi sayesinde sağlıklı dişlerle daha estetik bir gülüşe sahip olunabileceğini belirten Alagöz, "Dişlerinin renginden, şeklinden, boyundan ve duruşundan memnun olmayan kişilere yapılan bonding işlemi, dişlerde hiç aşındırma yapmadan uygulanabiliyor. Bu işlem sonrasında iyi bir bakım ve düzenli yıllık kontroller ile uzun ömürlü sonuçlar alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bonding uygulamasının, diş yüzeyine zarar vermeden sadece istenilen bölgelere, dişle aynı renkte ek yapılarak şekil verilmesi işlemi olduğunu aktaran Alagöz, "Genellikle randevu işlem seans sayısı az ve tek seansta 4 ila 6 dişe kadar yapılabilen bir işlem. Belirli seviyeye kadar olan dişlerdeki aralıkları ve şekil bozukluklarının bonding materyali ile kolayca giderilmesi sağlanıyor. Ayrıca, kırık ve bölgesel bozukluk olan dişleri de düzeltiyor. Bu işlemde doğal dişlere benzer renklenme ve doğru cilalama çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"En önemli aşamalardan biri cila"

Uygulama öncesinde basit bir muayene ile anestezi gerekliliği ve hangi dişe nasıl bir uygulama yapılacağının planlandığını aktaran Alagöz, işlem adımlarını şöyle sıraladı:

"İşlem sırasında, diş yüzeyi ile dolgu için kullanılan materyalin arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla bağlayıcı ajanlar uygulanır. Hemen ardından bondingin materyali dişin doğal rengine en uygun olacak biçimde seçilir. Bu materyal dişe katman şeklinde yerleştirilir. Dişin son şekillendirmesi yapılır ve son olarak cila uygulanarak işlem tamamlanır.

En önemli aşamalardan birinin cila olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dişin renklenmemesi ve pürüzsüz bir görünüm sergilemesi gerekiyor. Lekelenmelere karşı dişin daha dirençli olması için cila uygulamasından faydalanılır. Kimi zaman ihtiyaç olması halinde cila uygulaması 7 gün sonrasında tekrarlanabilir. Tüm bu aşamalar hasta açısından gayet konforlu bir süreç eşliğinde tamamlanır."

YORUMLAR
500
Harkov'da emniyet ve üniversite binası vuruldu Harkov'da emniyet ve üniversite binası vuruldu Üniversiteli kızın kiraladığı 77 bin TL'lik ekipmanlarını alıp kayıplara karıştı Üniversiteli kızın kiraladığı 77 bin TL'lik ekipmanlarını alıp kayıplara karıştı

Diş Hekimi, Üniversite, Estetik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bonding yöntemiyle tek seansta estetik gülüş imkanı - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Ukrayna lideri Zelenski, 6 bin Rus askeri öldürdüklerini iddia etti: Ukraynalılar yenilmezliğin sembolü oldu
10:53 Ford, Apple, Nike, HSBC, Boeing'in de aralarında olduğu dev şirketler bir bir açıkladı: Rusya'yla faaliyetleri sonlandırdık
10:45 Hatalı basılmış paraları 25-30 bine satıyor!
10:24 Mehtap Yılmaz'ın Bergen'in şarkısını okuması yasaklandı! Canlı yayında isyan edip ağladı
10:21 Karnabahar yemek bile zengin işi oldu: Şubat ayında fiyatı yüzde 107 arttı
10:21 Putin'e tepkiler dinmiyor! Moda camiasından Rus model Irina Shayk tepkisini ortaya koydu.
10:19 Ukraynalı asker, havan topu atarken "Allahu Ekber" diye bağırıyor!
10:15 Halk elektrik zammından kimi sorumlu tutuyor: Yüzde 69'a göre sorumlu belli!
10:13 Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalin 7. gününde feci görüntü! Kiev'de yola düşen roket korku dolu anlar yaşattı
09:58 Ünlüler camiasının varlığı saymakla bitmiyor! Herkes emlak zengini çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 11:04:40. #1.13#
SON DAKİKA: Bonding yöntemiyle tek seansta estetik gülüş imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement