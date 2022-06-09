Borçla açtığı atölyede başladı, bin metrekarelik fabrikayla 30 ülkeye ihracat yapıyor

ZONGULDAK Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Özgür Sökmen, 5 yıl önce borç alarak küçük bir torna atölyesi açtı. Sökmen, bugün yüzde 100 yerli imkanlarla imal ettiği boru, profil makinelerini dünyanın 30 ülkeye makine satışı gerçekleştiriyor.

Alaplı ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Özgür Sökmen, 2017 yılında 80 metrekarelik alanda ilk tornacılık ve makine üretimine başladı. Kurduğu atölyede müşterilerine hizmet vermeye başlayan Sökmen'in işyeri bin metrekare alana sahip, 30 ülkeye ihracat gerçekleştiren büyük bir işletmeye dönüştü. 25 personelle dünyanın 30 ülkesine ihracat yapan Sökmen, günümüzde nitelikli personel bulmak zor olduğunu anlattı. Sökmen, şöyle devam etti: "Özel sektör İmalat fabrikasında çalışırken, 2017 yılında aklıma bu işi kendi üretip ve boru imalat sektörüne bir makine yapmak düştü. Bunun çalışmaları bir yıl sürdü. ilk makineyi borçla aldıktan sonra ilk ihracatım Umman oldu, daha sonra Özbekistan derken bu alanda çığır açtık. İşlerimiz büyüdü, atölyemizi genişlettik, şimdi ise atölyemizde 25 işçi çalışıyor."

"Bu alandaki açığı fark ettik. İyi bir başarı elde ettik"

Sökmen, Erdemir'in saç üretimini hatırlatarak profil makine sanayisine geçiş yaptıklarını ve her türlü makinelerin imalatına başladıklarını ifade etti. Özgür Sökmen, Türkiye yanı sıra Asya ve Arap ülkelerinde çok sayıda müşterilerin isteği doğrusunda imalat makine ürettiklerini ifade etti. Bugüne kadar yatırımlarını ve üretimlerini banka kredisi kullanmadan, tamamen öz sermayesiyle yapan Özgür Sökmen, önümüzdeki yıllarda yeni ve daha büyük makineler üretmeye hazırlanıyor.

"Bizim işimiz ekip işi, nitelikli personel sorunu yaşamasak şimdiye kadar çok daha büyük makinelerin imalatını tamamlamış olurduk" diyen Özgür Sökmen, " Bu alanda bir açık olduğunu fark ettik ve geliştirdiğimiz makinelerle iyi bir başarı elde ettik. Müşterilerin isteği doğrusunda, yüzde 100 yerli makineler üretiyoruz. Şu anda 30 ülkeye makine satıyoruz. Aralarında Amerika, Özbekistan, Azerbaycan, Polonya, Cezayir ve Kazakistan'ın da bulunduğu ülkelerde kurmuş olduğumuz makineler fabrikalarda çalışıyor. Bunlar günlük yüksek üretim kapasitesi olan tesisler. Hedefimizi büyük tutmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.