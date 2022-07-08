Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Borsa güne düşüşle başladı

08.07.2022 09:58
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 azalışla 2.424,38 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 azalışla 2.424,38 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,18 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 2.424,38 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,03 sınırlı artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,43'le tekstil, deri, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,72 artışla 2.425,56 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin resesyona gireceğine ilişkin fiyatlamalarda görülen gevşemeyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde piyasaların yarım gün işleme açık olacağını anımsatan analistler, Kurban Bayramı tatili öncesi yoğun veri gündemi bulunduğunu, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları açısından yakından takip edilen tarım dışı istihdam verisinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.460 ve 2.500 seviyelerinin direnç, 2.390 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 6 milyar 15 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2022 sonuna yönelik cari açık beklentisi ise 42 milyar 440 milyon dolar oldu.

Öte yandan bugün pay piyasalarında, sürekli müzayede işlemleri 10.00-12.30 saatlerinde gerçekleştirilecek. Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.

YORUMLAR
500
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:02 Trafoya yılan girdi, yetkililer gördükleri manzara karşısında ne yapacağını bilemedi
00:30 Akaryakıtta indirim! Motorine 2 lira 8 kuruş indirim geldi
00:28 Fenerbahçe, Tiago Çukur'un transferi için Watford ile anlaşma sağladı
00:17 Bir tıbbi sekreter, 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına aldı: Sizden hiçbir şeyden etmediğim kadar nefret ediyorum
00:11 Galatasaray, son gol kralı Umut Bozok için harekete geçti
23:54 Sedat Peker'in iddiaları sonrası Buket Aydın'dan Bodrum paylaşımı
23:36 Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu
23:30 İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 10:02:43. #1.12#
SON DAKİKA: Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement