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Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

20.01.2022 10:28
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 2.046,05 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 2.046,05 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,97 puan değer kazanarak 2.046,05 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 15,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,60 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve enflasyon endişeleri gündemin odağındaki yerini koruyor.

Bugün, açıklanan verilere göre Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 5 ve yılık yüzde 24,2 artışla beklentilerin oldukça üzerine gerçekleşirken, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ise yüzde 5 oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde yaptığı açıklamada, enflasyonun bu sene düşüş eğilimine geçmesini beklediklerini belirterek, ABD Merkez Bankası ile paralel hareket etmeleri için bir gerekçeleri olmadığını ifade etti.

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metnindeki değişikliklerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.070 seviyesinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit bırakacağını tahmin ediyor.

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Borsa İstanbul, Enflasyon, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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