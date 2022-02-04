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Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

Borsa güne yükselişle başladı

04.02.2022 09:58
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,60 artışla 1.969,73 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,60 artışla 1.969,73 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,83 puan ve yüzde 0,60 değer kazanarak 1.969,73 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40 ve holding endeksi yüzde 0,86 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,53'le turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,41'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,21 değer kaybıyla 1.957,90 puandan tamamladı.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarında şahin duruşa geçmesi ve Rusya- Ukrayna arasında artan gerilimle küresel çapta azalan risk iştahına karşın, açıklanan bilançoların pay piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 ve 2.030 seviyelerinin direnç, 1.920 ve 1.880 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Borsa İstanbul, İstihdam, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


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