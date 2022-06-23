Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

23.06.2022 10:13
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 artışla 2.579,45 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 artışla 2.579,45 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,15 puan değer kazanarak 2.579,45'e çıktı. Toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,09 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren ise yüzde 0,17 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün ABD Senatosunda para politikası raporunu paylaşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Banka'nın temmuz sonrası için politikalarının gelecek makroekonomik verilere göre toplantıdan toplantıya kararlaştırılacağını söyledi. Gelecek aylarda enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar arayacaklarını vurgulayan Powell, "Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz." dedi. Powell, yükselen enflasyona karşı 100 baz puanlık faiz artışının masada olup olmadığına ilişkin bir soruya da "Hiçbir amaç için masadan bir şeyi kaldırmayacağım." yanıtını verdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında Powell'ın açıklamaları sonrası karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Powell'ın ABD Kongresi'nde bugün de devam edecek para politikası raporuna ilişkin sunumu ve sonrasında vereceği mesajların küresel pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile haftalık işsizlik başvuruları ve ödemeler dengesinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.555 ve 2.530 seviyelerinin destek olarak izleneceğini, 2.600 puanın ise önemli direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit bırakmasını bekliyor.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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