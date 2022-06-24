Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa güne yükselişle başladı

24.06.2022 09:56
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 2.554,76 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 2.554,76 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,55 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 2.554,76 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,71 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,08'le finansal kiralama, faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 0,86'yla iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etti ve günü yüzde 1,21 azalışla 2.543,21 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, makroekonomik verilerdeki yavaşlama işareti ve düşüş eğilimindeki emtia fiyatlarının merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalardaki agresif duruşunu törpüleyeceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve konut satışları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.530 ve 2.510 seviyelerinin destek, 2.590 puanın direnç olarak izleneceğini ifade etti.

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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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