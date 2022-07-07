Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa güne yükselişle başladı

07.07.2022 09:57
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,17'lik yükselişle başladı.

Borsa, güne yüzde 0,17'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,17'lik yükselişle başladı. Endeks, 4,20 puanlık artışla 2.412,35 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

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