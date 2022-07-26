Borsa güne yükselişle başladı

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de S&P Case-Shiller 20 şehir konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.570 seviyesinin direnç, 2.480 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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