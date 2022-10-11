Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa güne yükselişle başladı

11.10.2022 10:20
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,29'luk yükselişle başladı.

Borsa, güne yüzde 0,29'luk yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,29'luk yükselişle başladı. Endeks, 10,52 puanlık artışla 3.592,55 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. - İSTANBUL

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Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi Piyasalarda gün ortası Piyasalarda gün ortası
Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

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