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Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

Borsa güne yükselişle başladı

15.02.2022 09:56
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 artışla 2.008,29 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 artışla 2.008,29 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,35 puan ve yüzde 0,32 değer kazanarak 2.008,29 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,62'yle turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,18'le orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün dünya borsalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 2,39 değer kaybıyla 2.001,94 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilimin küresel pay piyasalarında risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yanı sıra yoğunlaşan veri gündeminin bugünkü fiyatlamalarda etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam etmesiyle hisse bazlı hareketliliklerin de sürebileceğine işaret eden analistler, veri gündeminde yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da ZEW endekslerinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Borsa İstanbul, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


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