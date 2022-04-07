Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Borsa güne yükselişle başladı

07.04.2022 09:56
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 artışla 2.329,06 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 artışla 2.329,06 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,66 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 2.329,06 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,72 ve holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,03 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne yükselişle başlamasının ardından küresel çapta azalan risk iştahı ile kapanışa yakın düşüşe geçti ve günü yüzde 0,43 değer kaybıyla 2.316,40 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya'ya yönelik açıklanan yeni yaptırımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının para politikasında agresif sıkılaşma beklentilerini güçlendirmesi ile küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

Fed toplantı tutanaklarında 9 trilyon dolarlık bilançonun küçültme sürecine ilişkin önemli sinyaller verildiğini belirten analistler, yetkililerinin çoğunun," bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu" yönünde görüş bildirdiğini aktardı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının yanı sıra yoğun veri gündeminin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.290 puanın destek, 2.350 ve 2.400 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa günü düşüşle tamamladı

Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Gayrimenkul, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika


Son Dakika
10:33 "Ukrayna'da savaşıyorum" diyen Elazığlı iş adamı dolandırıcı mı? Dolandırılanlar konuştu
10:30 Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
10:26 Sadece 1 golü kaldı! Gomis Nonda'yı yakalarsa aslan maskesi takıp sevinecek
10:16 İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra üzerine oturup sigara içmiş! Türk zanlı cinayet suçundan mahkum edildi
10:13 Türkiye'yi ayağa kaldıran "ezan şakası" videosunu yapan gençler konuştu: İftardan önce değil, 10 dakika sonra açtık!
10:11 İrem Derici oyuncu Murat Balcı'yı ifşa etti: Çocuğa üç yıldır don giydiremiyoruz
10:10 Eski Rus sevgiliden 7 milyon TL'lik vurgun: Pencere yöntemiyle her şeyini kaybetti
10:03 Bryan Robson'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: En ürkütücü yerdi
09:52 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Kaan'ın katili kim?
09:39 Avlanmak için dağa çıkan muhtar kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 10:41:23. #1.12#
SON DAKİKA: Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement