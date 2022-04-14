Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa güne yükselişle başladı

14.04.2022 09:58
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,83 artışla 2.480,92 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,83 artışla 2.480,92 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,49 puan ve yüzde 0,83 değer kazanarak 2.480,92 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 1,10 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,81'le ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,88'le gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün tarihi zirvesini 2.497,8 puana taşımasının ardından etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 2.460,43 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de enflasyonun zirve yapmış olabileceği beklentisiyle küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını kaydederek, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler TCMB'nin politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyor. ECB'nin de faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Rusya- Ukrayna savaşının getirdiği belirsizliklerle varlık alım programlarındaki yavaşlama hızını da koruyacağı tahmin ediliyor.

Merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra ABD'de perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin de takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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Borsa İstanbul, Gayrimenkul, Yatırım, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika


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