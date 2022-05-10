Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

10.05.2022 09:55
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 artışla 2.488,37 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 artışla 2.488,37 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,66 puan değer kazanarak 2.488,37'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 18,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,94 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,54 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,21 ile inşaat oldu.

Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin devam etmesinin küresel ekonomik büyümeye zarar vereceği endişelerini arttırdığını, pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Artan enflasyonist baskılar karşısında merkez bankalarının daha "şahin" politika adımları atmak zorunda kalacağı endişelerinin de risk iştahının azalmasında etkili olduğunu belirten analistler, bugün ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek, 2.520 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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