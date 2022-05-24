Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

24.05.2022 09:59
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 artışla 2.393,10 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 artışla 2.393,10 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,20 puan değer kazanarak 2.393,10'a çıktı. Toplam işlem hacmi 14,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 1,27 kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,92 ile spor oldu.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, dünya borsalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Bugün, devam eden Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunduğunu aktaran analistler, öğleden sonra veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 puanın destek, 2.420 ve 2.470 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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