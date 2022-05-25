Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

25.05.2022 09:55
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 artışla 2.394,66 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 artışla 2.394,66 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,66 puan değer kazanarak 2.394,66'ya çıktı. Toplam işlem hacmi 14,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,92 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,11 ile spor oldu.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, küresel piyasalarda oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Bugün Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 puanın destek, 2.420 ve 2.470 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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