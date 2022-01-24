Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,02 değer kaybıyla 1.910,29 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 100,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 39,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,83 ve holding endeksi yüzde 5,25 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 6,07 ile metal, ana sanayi oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin küresel pay piyasalarında satış baskısını artırdığını söyledi.

Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı "Küresel Ekonomik Görünüm Raporu", Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.960 seviyesinin destek, 2.010 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.