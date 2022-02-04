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Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika

Borsa günü düşüşle tamamladı

04.02.2022 18:10
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kaybıyla 1.943,81 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kaybıyla 1.943,81 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 19,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,90 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,52'yle turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,07'yle spor oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı sektörlerde istihdam ocak ayında 467 bin kişi arttı. Piyasada söz konusu verinin, geçen ay ülkede yayılımı hız kazanan Omicron vakaları nedeniyle 150 bin kişi artması bekleniyordu. Verinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,9120 ile Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken, İngiltere'nin 5 yıllık tahvil faizlerinde de 27 ayın en hızlı haftalık artışı kaydedildi.

Analistler, enflasyondaki yükselişe ilişkin endişelerin sürdüğü bir ortamda ABD'de beklentilerin oldukça üzerinde gelen ocak ayı tarım dışı istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin duruşunu desteklediğini söyledi.

Verinin ardından pay ve tahvil piyasalarında satışların hız kazandığına işaret eden analistler, Rusya- Ukrayna geriliminin gündemdeki yerini korumasının da risk iştahını azalttığını kaydetti.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde şirketlerin geçen yılın son çeyreğine ilişkin bilanço açıklamalarının yanı sıra işsizlik oranı ve cari denge verilerinin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da ocak ayı enflasyon ve dış ticaret dengesi, İngiltere'de büyüme ve sanayi üretiminin öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 ve 2.030 seviyelerinin direnç, 1.920 ve 1.880 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika Ekonomi


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