Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü düşüşle tamamladı

06.04.2022 18:19
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybıyla 2.316,40 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybıyla 2.316,40 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 43,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,52 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,22 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım beklentileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında "hızlı ve düzenli" sıkılaşmaya gideceği endişeleri ile küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini, belirtti.

Fed'in mayıs ayı toplantısında hızlı faiz artırımlarına bilanço daraltma sürecinin de eşlik edebileceğine işaret eden açıklamaların ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin son 3 yılın zirvesi olan 2,66 seviyesini test ettiğini anımsatan analistler, bu kapsamda bugün açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanaklarının öneminin arttığını kaydetti.

Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Fed üyelerinin açıklamaları ile ECB toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade eden analistler, veri gündeminde yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde perakende satışların öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.290 puanın destek, 2.350 ve 2.400 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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