Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü düşüşle tamamladı

26.04.2022 18:16
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,59 değer kaybıyla 2.418,30 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,59 değer kaybıyla 2.418,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 49,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi yüzde 2,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,21 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 4,96 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırması ve ekonomik aktiviteye dair endişelerle küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini belirtti.

Bilanço sezonu kapsamında hisse bazlı hareketliliğin de devam ettiğini aktaran analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını ifade etti.

Analistler, yarın veri gündeminin yurt içinde sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar ve bekleyen konut satışları ile Çin'de sanayi karlarının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 seviyesinin destek, 2.550 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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