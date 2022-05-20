Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü düşüşle tamamladı

20.05.2022 18:30
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,89 değer kaybıyla 2.372,35 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,89 değer kaybıyla 2.372,35 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 35,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,59 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmelerin, daha agresif merkez bankaları ve büyüme odaklı endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu ifade etti.

Yatırımcıların riskli varlıklardan güvenli limanlara yönelimi sürerken, mevcut endişelerin aşırı fiyatlandığına dair görüşlerin de olduğuna işaret eden analistler, Çin Merkez Bankası'nın 5 yıllık referans kredi faizini yüzde 4,60'tan yüzde 4,45'e indirmesinin küresel ölçekte pay piyasalarını desteklediğini kaydetti.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) toplantı tutanaklarının piyasaların odağında bulunacağını söyledi.

Veri gündeminde yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, sektörel güven endeksleri, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Almanya'da büyüme, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

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