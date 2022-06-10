Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü düşüşle tamamladı

10.06.2022 18:19
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kaybıyla 2.543,10 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kaybıyla 2.543,10 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,46 puan azalırken, toplam işlem hacmi 41,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,89 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,83 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 4,22 ile madencilik oldu.

ABD'de enflasyon mayısta yıllık yüzde 8,6 ile 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasıyla ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair beklentilerin güçlendiğini ve bunun da pay piyasalarında satış baskısının sürmesine neden olduğunu belirtti.

Haftaya Fed, İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararlarının piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de ve Çin'de sanayi üretimi, Avro Bölgesinde ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

ABD'de açıklanan enflasyon sonrasında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 3,1420 ile 1 ayın en yüksek seviyesini gördüğünü aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.600 puanın direnç, 2.500 ve 2.440 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 3 milyar 390 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 40 milyar 720 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artmasını öngören ekonomistler, nisanda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,6 artacağını bekliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika

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