Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü düşüşle tamamladı

13.06.2022 18:16
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,30 değer kaybıyla 2.510,14 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,30 değer kaybıyla 2.510,14 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 36,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,76 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 5,26 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşerek enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceği görüşlerini boşa çıkardığını belirterek, bu gelişme sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında şahin tutumunu sürdüreceği endişesinin piyasalarda satış baskısını güçlendirdiğini ifade etti.

Fed'in çarşamba günkü para politikası kararlarına kadar piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğini aktaran analistler yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Japonya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 ve 2.440 seviyelerinin destek, 2.570 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

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Kaynak: AA

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