Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü düşüşle tamamladı

05.07.2022 18:19
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,44 değer kaybıyla 2.371,25 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,44 değer kaybıyla 2.371,25 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 29,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 1,70 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 3,22 ile turizm oldu.

Analistler, resesyon beklentilerinin artık daha güçlü bir şekilde dile getirildiğini, bunun da risk iştahını baskıladığını belirterek, küresel pay piyasalarındaki dalgalı seyrin bir müddet daha sürebileceğini söyledi.

Yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) JOLTS açık iş sayısı, Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.340 seviyesinin destek, 2.450 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika

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